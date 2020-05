‘Sonic’ vai ganhar sequência com mesmos diretor e roteiristas

Reprodução Filme foi um dos poucos que conseguiu chegar aos cinemas em 2020 antes da pandemia de coronavírus



A Paramount Pictures e a empresa de entretenimento Sega Sammy estão preparando uma sequência de “Sonic – O Filme“, obra que levou para as telonas as aventuras do porco-espinho mais famoso do mundo dos videogames.

A revista Variety garantiu nesta quinta-feira (28) que a continuação terá a supervisão dos responsáveis pelo primeiro filme. Jeff Fowler será o diretor novamente, enquanto Pat Casey e Josh Miller voltarão como roteiristas. Até o momento, no entanto, nenhum detalhe foi lançado sobre o elenco.

“Sonic – O Filme” foi lançado em meados de fevereiro e conseguiu evitar a pandemia e o fechamento dos cinemas. A passagem pelas telonas foi encurtada devido à pandemia, mas rendeu US$ 307 milhões.

Com o bom resultado, a obra tirou a Paramount de um momento ruim após os fracassos de “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio” e “Projeto Gemini”, ambos de 2019.

O porco-espinho da Sega, que tinha a voz de Ben Schwartz na versão original do filme, teve que lutar contra o Dr. Robotnik/Eggman, interpretado por Jim Carrey.

A produção de “Sonic” não foi totalmente fácil pois, após a apresentação do primeiro trailer, a equipe do filme teve que redesenhar a animação de seu protagonista após as críticas dos fãs pela aparência hiper-realista e atualizada do porco-espinho.

*Com EFE