Sony divulga novos pôsteres de ‘Morbius’; confira

Spin-off de Homem-Aranha, que tem Jared Leto no papel principal, chega aos cinemas em 1º de Abril

Filme spin-off do Homem-Aranha saiu em 1º de abril



Spin-off do Homem-Aranha, o filme ‘Morbius‘ ganhou novos pôsteres lançados pela Sony nesta segunda-feira, 14. O longa-metragem, que traz Jared Leto como o Dr. Michael Morbius, está previsto para sair nos cinemas norte-americanos em 1º de abril. A produção já foi adiada uma vez devido à pandemia. Os pôsteres são ilustrações conceituais focadas nas salas de cinema IMAX e 4DX. Morbius é um médico que, doente, se arrisca em uma cura radical. Porém, uma força estranha o invade e ele vira um vampiro. Além de Leto, o elenco também terá Adria Arjona (Pacific Rim Uprising), Matt Smith (Doctor Who), Jared Harris (The Terror), Michael Keaton (Homem-Aranha: De Volta ao Lar) e Tyrese Gibson (Velozes e Furiosos).

Confira os pôsteres: