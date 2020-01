Spike Lee será presidente do júri no Festival de Cannes 2020

Reprodução Americano será o primeiro negro a presidir o festival francês



O americano Spike Lee foi anunciado como o presidente do júri do Festival de Cannes na edição de 2020. Ele será o primeiro negro a presidir o corpo de jurados da premiação francesa.

Diretor de “Infiltrado na Klan”, grande vencedor de Cannes em 2018, Lee substitui Alejandro G. Iñárritu, que em 2019 concedeu a Palma de Ouro ao sul-coreano “Parasita”, de Bong Joo-Ho.

“Nessa vida que vivi, minhas maiores bênçãos são as que chegam de surpresa. Quando recebi a ligação para ser presidente do júri de Cannes, fiquei chocado, feliz, surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo”, declarou Spike Lee no comunicado oficial à imprensa.

“Para mim, o Festival de Cannes (além de ser o festival de cinema mais importante do mundo – sem desrespeito aos outros) teve grande impacto em minha carreira. É possível afirmar que Cannes mudou a trajetória de quem me tornei no cinema mundial”, completou o diretor.

O Festival de Cannes 2020 acontecerá entre os dias 12 a 23 de maio.