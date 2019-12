‘Star Wars’: Diretor de ‘Podres de Ricos’ quer fazer série sobre Rose Tico

Reprodução Personagem teve apenas 76 segundo de tela no último 'Star Wars'



Jon M. Chu, o diretor da comédia “Podres de Ricos”, não gostou do que viu sobre Rose Tico em “Star Wars: A Ascensão Skywalker“. Em suas redes sociais, ele fez um apelo à Disney.

“Ok Disney+, me coloquem no comando. Vamos fazer esse seriado acontecer. #RoseTicoMereciaMais”, escreveu Chu. A hashtag (em inglês #RoseTicoDeservedBetter) viralizou na web após a indignação dos fãs ao verem pouco destaque para a personagem de Kelly Marie Tran no último filme da nova trilogia.

No longa de 2h20 de duração, Rose teve um total de 76 segundos em tela com poucas falas. As especulações dos fãs é que a personagem teve menos destaque após críticas à Kelly sobre sua aparência e peso no filme anterior.

Na plataforma Disney+, já existem séries sobre o universo “Star Wars”. “The Mandalorian” encerrou sua primeira temporada nesta semana e já teve uma segunda em desenvolvimento. Uma produção sobre Cassian Andor, personagem de Diego Luna em “Rogue One”, também foi anunciada.