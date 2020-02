Disney prepara novo longa da saga ‘Star Wars’ com diretor J.D. Dillard

Divulgação/Disney Último filme de "Star Wars", "A Ascensão Skywalker", estreou em dezembro de 2019



Um novo filme da saga “Star Wars” está em desenvolvimento na Disney. De acordo com o The Hollywood Reporter, o estúdio terá para a produção o diretor J. D. Dillard, conhecido pelo longa “Sleight: O Truque Perfeito”, e o roteirista Matt Owens, que esteve em “Luke Cage” e “Agents of Shield”.

Se confirmada, esta não será a primeira empreitada de Dillar na franquia. Em 2015, ele produziu “O Despertar da Força” e também foi um dos stormtroopers em “A Ascensão Skywalker”.

Ainda não está claro se o novo projeto será para o Disney+, plataforma de streaming ainda sem previsão de estreia no Brasil, ou para as telonas.

Também não há detalhes sobre a sinopse, personagens ou mesmo em que época a história se passará. No entanto, a produção não pertencerá à timeline do longa proposto por Kevin Feige com o diretor Rian Johnson.