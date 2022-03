Susana Vieira diz ao vivo que saída de Jade do ‘BBB 22’ parece ‘uma jogada’ da Globo; veja

Atriz deixou claro que não gosta Arthur Aguiar e que não entende como uma influenciadora com 18 milhões de seguidores recebeu mais votos que ele para sair da casa

Reprodução/Globo Susana Vieira falou o que prensa sobre os participantes do 'BBB 22' no 'Encontro'



Telespectadora assídua do “BBB 22”, a atriz Susana Vieira não gostou nada da eliminação de Jade Picon no paredão da última terça-feira, 8. A influenciadora disputou a permanência na casa com Arthur Aguiar, que foi seu principal rival no jogo, e com Jessilane. A veterana atriz participou do “Encontro” nesta sexta-feira, 11, e, sem papas na língua, falou ao vivo que ainda não entende como Jade, a participante com mais seguidores nas redes sociais, foi eliminada. “Ela estava comprando briga com o tal do pãozinho [Arthur] que todo mundo ama. Não entendi até hoje, acho que isso tudo é uma jogada da nossa empresa [a Globo] para contratar ele de novo, porque não é possível que uma menina com 18 milhões de seguidores perca para o Arthur. O que houve? Fiquei muito revoltada”, afirmou Susana.

Vale ressaltar que a equipe do ator passou a usar um emoji de pão nas redes sociais dele, após viralizar stories de Maíra Cardi, mulher do brother, reclamando porque ele estava comendo pão no reality e isso ia afetar seu corpo definido. Susana também deixou claro que não gosta de Arthur, pois, na visão dela, o brother é muito sério, antipático, metido e arrogante. O paredão em que Jade foi eliminada entrou para a história do reality da Globo, isso porque foi o segundo maior em número de votos, perdendo apenas para o paredão em que Manu Gavassi enfrentou Felipe Prior no “BBB 20”. As declarações de Susana no “Encontro” viraram assunto nas redes sociais e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Veja a repercussão:

