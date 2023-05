Susana Vieira faz revelação envolvendo ex-galã da Globo: ‘Costumava ir até o chão’

Atriz de ‘Terra e Paixão’ surpreendeu o público durante participação no programa ‘Domingão com Huck’

Reprodução/Globo Susana Vieira contou que ia à bailes funk com Bruno Gagliasso



A atriz Susana Vieira, que está no elenco de “Terra e Paixão”, novela que estreia nesta segunda-feira, 8, no horário nobre da Globo, participou do “Domingão com Huck” e rendeu assunto nas redes sociais. Convidada para ser jurada do “Dança dos Famosos”, a artista surpreendeu ao explicar sua ligação com o funk, ritmo que foi tema das apresentações deste domingo, 7. “O funk é uma das minhas danças preferidas. Eu costumava ir até o chão até três anos atrás. Comecei inaugurando minha história de funk indo a um lugar que chamava Gaiola das Popozudas”, declarou Susana. “Aprendi a dançar funk indo a esses bailes, ao baile que tinha na favela da Rocinha todo sábado. Castelo das Pedras era uma maravilha, porque o uísque era meio falsificado.” Todos na atração caíram na gargalhada. A atriz revelou ainda que ia aos bailes com o ator Bruno Gagliasso e “mais uma turma”. O momento repercutiu no Twitter. “Está aí uma coisa que eu e a Susana Vieira temos em comum, também aprendi a dançar funk no Castelo das Pedras”, comentou uma pessoa. “Quando vejo Susana Vieira em um programa de auditório, já penso na pérola que ela vai soltar”, escreveu outra. “Por isso que ela é amada por mais de 100 milhões de brasileiros. A Susana Vieira é maravilhosa”, acrescentou mais uma. Veja repercussão:

Por isso que ela é amada por mais de 100 milhões de brasileiros. A Susana Vieira é maravilhosa. #DançaDosFamosos pic.twitter.com/NP5fITikKB — Cute But Cactozinho (@boydann2) May 7, 2023

A Susana Vieira falando que ia pro baile funk com o Bruno Gagliasso 🗣️ #Domingao #DancaDosFamosos pic.twitter.com/FbaMHzUkMZ — Diogo Lamarque (@diogolamarque) May 7, 2023

E a Susana Vieira falando q aprendeu a dançar funk com a gaiola das popozudas no castelo das pedras e q o whisk lá era falsificado kkkkkkkk #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/vnwr4kcLDX — gatinho 𓃠 (@gatinhosexy__) May 7, 2023

tai uma coisa que eu e a Susana Vieira temos em comum, tbm aprendi a dançar funk no castelo das pedras 😂 https://t.co/B1hs0U5Dg6 — 𝖑𝖊𝖙í𝖈𝖎𝖆 (@leticiavascrod) May 8, 2023

imagina dançar funk e ser julgada por susana vieira não existe honra maior — Nalu 🫶🏻 (@naIubs) May 7, 2023

susana vieira dizendo que ia todo sábado no baile funk da rocinha: "castelo das pedras". senhora? — Renata Seixas (@RenaSeixas) May 7, 2023