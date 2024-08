Suspense e ação: confira quatro dicas que você não pode perder no streamings 

Com tantas opções nos streamings, nem sempre é fácil achar uma série ou filme ideias. Diante disso, nada mais justo do que uma lista de indicações para poder ir direto ao ponto. “Na Mira do Perigo”, que está disponível na Netflix, abre a lista. Com muita ação e um toque de drama, o filme, estrelado por Liam Nesson , acompanha um ex-fuzileiro que decide proteger um menino. O garoto se vê na mira de assassinos cruéis, contratados por traficantes de drogas, e os dois começam uma saga de fuga e sangue. “Manual de Assassinato para Boas Garotas” é a adaptação de um best-seller mundial e que nos prende na frente da televisão. Depois de anos que uma cidade presenciou a morte de uma adolescente, o crime ainda deixa muitas dúvidas no ar. Intrigada com a falta de respostas, uma jovem decide investigar por conta própria quem teria cometido o crime. A série completa está na Netflix