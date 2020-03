Série interativa do Tinder será exibida para usuários brasileiros neste mês

Reprodução/YouTube 'Swipe Night' estreou nos EUA em outubro e foi sucesso de 'matches'



“Swipe Night”, o primeiro conteúdo audiovisual do aplicativo Tinder, começará a ser exibido para os usuários brasileiros a partir de 14 de março, segundo informações do portal G1. A série interativa estreou, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado.

A proposta guia os usuários a partir da pergunta: “Com quem você passaria sua última noite?”. A partir disso, o espectador terá que escolher opções arrastando para direita ou esquerda para seguir na história interativa, utilizando a função básica do app de forma semelhante ao filme “Black Mirror: Bandersnatch”, da Netflix.

O enredo é apocalíptico: um asteroide está prestes a atingir o planeta e cabe ao usuário escolher o que salvar, incluindo pessoas e objetos.

A produção, que será legendada para o público brasileiro, terá exibição de três episódios aos sábados 14, 21 e 28 de março. Em formato vertical, a direção da minissérie é Karena Evans, que já assinou videoclipes do rapper Drake.

Sucesso nos EUA

O Tinder já confirmou novos episódios para a série, que deve chegar ao público americano ainda em 2020. Segundo Elie Seidman, diretor do global do Tinder, a interação com os usuários aumentou após o lançamento da produção: o número de matches aumentou 26% e as mensagens, 12%.

Ao escolher as opções dadas para seguir a história, as decisões ficam gravadas no perfil público dos participantes e podem servir de assunto com um possível contatinho.

Confira o trailer americano abaixo: