Tadeu Schmidt confirma que grava chamadas do ‘Fantástico’ de bermuda e tênis

Em um post no Instagram, Tadeu Schmidt contou que grava algumas chamadas do ‘Fantástico’ num estilo mais despojado

Reprodução/Instagram Tadeu Schmidt contou que grava algumas chamadas do 'Fantástico' de bermuda



Tadeu Schmidt acabou com uma grande dúvida dos telespectadores do “Fantástico” e confirmou que, às vezes, grava as chamadas do programa usando bermuda.

Como a câmera só pega a parte de cima do apresentador, ele aproveita para usar uma roupa mais despojada na parte de baixa. Schmidt fez a revelação no Instagram neste sábado (15).

“É verdade! Rola uma bermuda, de vez em quando”, escreveu na legenda. O jornalista ainda brincou com uma lenda sobre Cid Moreira. “A gente sempre ouviu aquelas histórias que diziam que o Cid Moreira apresentava o ‘Jornal Nacional’ de bermuda. Aliás, Cidão, você podia esclarecer isso aqui pra gente, né?”, continuou.

“O importante é que não tira em nada a seriedade do que estamos falando!”, ressaltou Tadeu. Veja o post abaixo: