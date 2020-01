Lucasfilm quer que Taika Waititi dirija novo ‘Star Wars’

Diretor de ‘Thor: Ragnarok’, Taika Waititi assinou o último episódio da série ‘The Mandalorian’, no Disney+

Reprodução/Instagram Taika Waititi está sendo sondado para dirigir o novo 'Star Wars'



A Lucasfilm está negociando com Taika Waititi para que ele dirija um filme da franquia “Star Wars“. A informação é do site The Hollywood Reporter.

De acordo com a publicação, o diretor de “Thor: Ragnarok” foi convidado para assinar um dos novos títulos da série, ainda sem previsão de lançamento. O movimento acontece depois de “A Ascensão Skywalker“, lançado em dezembro e dirigido por J.J. Abrams, ter recebido muitas críticas negativas.

Ainda não se sabe se a aproximação da Lucasfilm a Taika Waititi tem a ver com a chegada de Kevin Feige, chefe da Marvel, à franquia. Os dois trabalharam juntos em “Thor: Ragnarok” e vão continuar em “Thor: Amor e Trovão”, que sai no ano que vem.

Caso Waititi de fato assuma a direção de um filme da franquia, não será a primeira vez dele no universo Star Wars. O neozelandês dirigiu o episódio final da série “The Mandalorian“, da Disney+, e foi muito elogiado.

“Star Wars: A Ascensão Skywalker” encerrou a terceira trilogia da saga. A Disney já confirmou a produção de uma nova trilogia.