Tamayo Perry, ator de ‘Piratas do Caribe’, morre em ataque de tubarões no Havaí

Perry também teve destaque participando de filmes como ‘As Panteras’ e ‘A Onda dos Sonhos’; artista surfava desde os 12 anos

Divulgação/Disney O maior trabalho de Tamayo Perry como ator foi no quarto filme franquia "Piratas do Caribe", com Johnny Depp de protagonista



A morte do ator Tamayo Perry, mais conhecido por seu papel em “Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas“, aos 49 anos, no Havaí, causou comoção nas redes sociais neste domingo (24). Seu corpo foi encontrado em Goat Island, em Oahu, sem uma perna e um braço, indicando um possível ataque de tubarões enquanto surfava. Perry também teve destaque participando de filmes como “As Panteras” e “A Onda dos Sonhos”, além da série “Hawaii 5-0”. Nascido em Oahu, uma das ilhas havaianas, Perry começou a surfar aos 12 anos e era amigo próximo do cantor Jack Johnson. Sua esposa, Emila Perry, é bodyboarder profissional, e ele trabalhava como salva-vidas pela Honolulu Ocean Safety desde 2016. Considerado uma promessa do surfe local quando jovem, a falta de apoio o fez desistir da carreira profissional. Inspirado por atletas como Gerry Lopez e Tom Carroll, Perry deixou sua marca na comunidade de surfe.

