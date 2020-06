Apple TV+ revela teaser da série ‘Fundação’, clássico sci-fi de Asimov; assista

Reprodução/YouTube Jared Harris será Hari Seldon em nova produção da Apple TV+



A Apple TV+ divulgou na segunda-feira (22) o primeiro teaser de “Fundação”, a adaptação em série da obra clássica de ficção científica escrita por Isaac Asimov.

A prévia revelou os cenários deslumbrantes da produção, que tem Jared Harris e Lee Pace no elenco. Sem detalhes do enredo, a Apple TV+ apresentou a série como a jornada de “um grupo de exilados que tenta salvar a humanidade e reconstruir a civilização no meio à queda do Império Galático.”

Nos livros, a trilogia original de “Fundação” apresenta Hari Seldon e sua tentativa de alertar as gerações de milênios futuros sobre os próximos males que podem ser destrutivos para a sociedade a partir de sua análise intitulada “psico-história” – ciência que se utiliza da matemática para prever ações de grandes grupos de indivíduos.

“Fundação” tem estreia marcada para 2021 na Apple TV+.

Assista ao teaser: