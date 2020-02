Sophia Lillis aparece no primeiro teaser de nova série da Netflix; assista

Reprodução/YouTube Sophia Lillis é a protagonista de nova série da Netflix



A Netflix divulgou na segunda-feira (3) o primeiro teaser de “I Am Not Okay With This”, sua próxima série infanto-juvenil estrelada por Sophia Lillis (“It: A Coisa”).

Dos produtores de “Stranger Things” e do diretor de “The End of the F***ing World”, a série é baseada na HQ de Charles Forsman.

A história acompanhará Sydney, “uma jovem navegando pelas turbulências do ensino médio enquanto lida com complexidades de sua família, sua sexualidade e super-poderes que começam a despertar dentro dela”.

Kathleen Rose Perkins, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Richard Ellis e Aidan Wojtak-Hissong completam o elenco.

Com oito episódios, a primeira temporada de “I Am Not Okay With This” estreia dia 26 de fevereiro.

Assista ao teaser: