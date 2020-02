Novo teaser de ‘Minions 2’ resume aventuras com jovem Gru; vem ver

Reprodução/YouTube Filme tem previsão de chegar aos cinemas americanas em julho deste ano



“Minions 2” ganhou um novo teaser durante o intervalo do Super Bowl no domingo (2) e resumiu todas as aventuras que os fãs podem esperar das criaturas amarelas com o pequeno Gru.

Apesar de não ter título oficial em português, o subtítulo em inglês (“The Rise Of Gru” ou “A Ascensão de Gru”, em tradução livre) já adianta que veremos o desenvolvimento do maior vilão do planeta, mas que neste filme é apenas uma criança aparentemente inofensiva.

A animação original foi lançada em 2015, derivada da franquia “Meu Malvado Favorito”. Os ajudantes do vilão conquistaram fãs adultos e crianças, arrecadando uma bilheteria mundial que ultrapassou US$ 1 bilhão em ingressos vendidos.

“Minions 2” tem previsão de estrear em julho nos Estados Unidos e ainda não ganhou data de estreia para o Brasil.

Veja o teaser: