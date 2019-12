‘Narcos: México’ ganha teaser e data de estreia para 2ª temporada

A Netflix divulgou nesta terça-feira (17) um teaser da segunda temporada de “Narcos: México”, além da data de estreia do novo ano: 13 de fevereiro de 2020.

O vídeo mostra o personagem Félix, interpretado por Daniel Luna. “Todos estão famintos por alguma coisa. Se você vacilar, mesmo a besta mais feroz acabará em uma gaiola”, diz o chefe do cartel.

Em “Narcos: México”, série derivada da trama que acompanhou a história de Pablo Escobar, Félix Gallardo une vários traficantes para construir um império. Kiki Camarena (Michael Peña), um agente do Departamento de Combate às Drogas norte-americano, se muda para Guadalajara e descobre muitos problemas em seu novo trabalho.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h

— Narcos (@NarcosNetflix) December 17, 2019