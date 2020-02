Família se une em novo teaser de ‘Viúva Negra’; confira

Filme estrelado por Scarlett Johansson também ganhou novos pôsteres

Reprodução/YouTube As espiãs Viúva Negra e Yelena terão que superar diferenças para derrotar inimigo em comum



O filme que vai explorar melhor a origem da “Viúva Negra” ganhou mais um teaser inédito durante o intervalo do Super Bowl no último domingo (2).

A prévia de 30 segundos mostra a espiã vivida por Scarlett Johansson se unindo com sua família de agentes, apesar das diferenças e problemas do passado. Um clima de desconfiança ronda no ar, mas Yelena (Florence Pugh), Melina (Rachel Weisz) e Alexei, o Guardião Vermelho (David Harbour) aparecem prontos para derrotar o vilão Treinador.

A Marvel também divulgou pôsteres individuais do quarteto de agentes em português. “Viúva Negra” se passará entre os eventos de “Capitão América: Guerra Civil” e “Vingadores: Guerra Infinita”.

Dirigido por Cate Shortland, o longa ainda tem Scarlett como produtora executiva. O filme chega dia 30 de abril aos cinemas brasileiros.

Veja o teaser: