Thais Fersoza vira meme ao usar celular em entrevista com Fernanda no ‘Bate Papo BBB’

Apresentadora foi criticada por, segundo internautas, mostrar indiferença com a presença da ex-sister no programa de conversa com os recém-eliminados do reality

Reprodução/Globoplay Thais Fersoza fala ao celular durante entrevista com a eliminada Fernanda no "Bate Papo BBB"



A entrevista com Fernanda após sua eliminação do “BBB 24” causou alvoroço nas redes sociais. Durante a conversa com a participante eliminada neste domingo (31), a apresentadora Thais Fersoza se tornou meme ao ser flagrada utilizando o celular. Além de chamar a atenção pelo uso do aparelho, Thais não participou da dança final com a eliminada Fernanda, ao contrário de Ed Gama, que divide o comando do “Bate Papo BBB” com a esposa de Michel Teló. Durante a entrevista, Ed ainda exibiu alguns memes envolvendo a ex-sister, incluindo uma paródia de uma fala marcante de Fernanda na casa. O artista interagiu e riu bastante com a ex-sister, mostrando certa admiração. Já as reações de Thais deixaram os espectadores confusos, já que a apresentadora não aparentava estar muito animada. A postura dela durante a entrevista com Fernanda gerou repercussão nas redes sociais. Muitos fãs da “Loba” chegaram a criticar Fersoza em seu perfil no Instagram.

Confira a repercussão nas redes sociais

ficou totalmente nítido o quanto thaís fersoza não se interessou por esse bate papo com a fernanda. usou o celular no meio da entrevista e, no fim, não dançou com ela (nem para fazer uma média). realmente, ed gama alivia esse pós para os eliminados com maestria #BBB24 pic.twitter.com/cX46a7ncR6 — escrava da OAB (@thaiisportela) April 1, 2024

meu deus eu espero que esse seja o primeiro e ultimo ano da thais fersoza no #BatePapoBBB pic.twitter.com/gaw45yFRtn — Dudu ♿️ (@oeduardovictor) April 1, 2024

A Fernanda falando na cara do Ed Gama e da Thaís Fersoza de se pode opinar mesmo, já que ambos olharam de cara feia pra ela. POIS FALE MESMO!!!!!!!!!!! #BBB24 #BatePapoBBB pic.twitter.com/2eXmfyuNtY — thiago (@httpsrealitys) April 1, 2024

Thais Fersoza respirando fundo e revirando os olhos enquanto o Ed Gama leva a entrevista com leveza, Thais na verdade não tá sendo anti profissional, ela não é profissional, pois não tem formação pra tá ali. pic.twitter.com/T8Nbn3CqCA — cuzinho (@_do_cinho) April 1, 2024

Num país onde pouquíssimas pessoas têm consciência de raça, classe e gênero, foi triste ter que assistir o apresentador fazendo dancinha com uma sister que precisa de consciência de seus comportamentos enviesados no BBB.

Thaís Fersoza, visivelmente incomodada com as falas e… pic.twitter.com/JUMw9B8pNd — Tania Sanches (@taniamcsanches) April 1, 2024

A linha editorial da Globo contra a Fernanda é tornar ela a vilã da temporada. Ontem a Thais Fersoza tentou sem sucesso e agora Ana Maria tá saindo de louca porque parece que ela não assistiu o programa e nem foi brifada — mundinho succession br (@ly_carr) April 1, 2024

voltando do instagram da thaís fersoza depois de curtir todos os comentários detonando ela 💋 pic.twitter.com/dvvhIUxt6O — edineia macedo (@edineiamacedorr) April 1, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA