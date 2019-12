Atriz de ‘The Affair’ deixou série devido a ambiente hostil e cenas de nudez

Divulgação/Showtime Ruth Wilson durante sua participação em "The Affair"



Durante quatro temporadas, Ruth Wilson foi uma das protagonistas da série “The Affair” – uma peça-chave para o caso de traição que acabou com dois casamento -, mas, de forma aparentemente abrupta, ela deixou a atração depois de filmar a penúltima temporada.

Quando foi anunciada sua saída, a atriz não deu grandes explicações sobre os motivos, mas reforçou que não se tratava de questão de disparidade salarial com seus colegas de elenco ou algum outro trabalho. No entanto, novas informações vieram à tona.

Uma reportagem do The Hollywood Reporter indica que Ruth decidiu pedir demissão devido a um ambiente hostil de trabalho, diferenças criativas com a showrunner Sarah Treem e frustrações com a quantidade de nudez para sua personagem.

Diversas fontes da publicação afirmam que Wilson, que contratualmente não pode falar a respeito de sua saída, se incomodou com quantidade de vezes que precisava ficar nua e as explicações por trás das cenas explícitas. Sua preocupação a deixou com o rótulo de ser “difícil de lidar” no set.

O artigo aponta que Treem, particularmente, pressionou muito a atriz para fazer tais cenas e coagia o elenco feminino dizendo que elas eram lindas ou que estavam empacando a produção. Treem, em comunicado, negou as acusações: “Jamais faria isso com atores. Não é assim que eu sou, não sou manipuladora e sou feminista.”

“The Affair” está disponível no Brasil pela Netflix.