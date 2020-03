‘The Batman’: Diretor mostra como será o batmóvel em novo filme

Com Robert Pattinson no papel principal, “The Batman” tem estreia marcada para junho de 2021

Reprodução/Twitter Com Robert Pattinson no papel principal, "The Batman" tem estreia marcada para junho de 2021



O diretor de “The Batman“, Matt Reeves, compartilhou no Twitter, nesta quarta-feira (4), imagens do batmóvel no novo filme do herói da DC.

O carro tecnológico do Batman tem um jeitão clássico, mas mostra que é bem potente. O veículo ainda é diferente do que foi usado na trilogia “O Cavaleiro das Trevas”.

Veja abaixo:

Com Robert Pattinson no papel principal, “The Batman” tem estreia marcada para junho de 2021.