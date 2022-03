‘The Batman’: Cena deletada mostra novo visual do Coringa; assista

Material com o principal vilão do Homem-Morcego foi cortado do filme, que conta com outros vilões famosos, como o Pinguim e o Charada

Reprodução/YouTube Na cena, Robert Pattinson interroga o vilão, interpretado por Barry Keoghan



Quase um mês após seu lançamento “The Batman” teve uma nova cena deletada revelada nesta quinta-feira, 24. O trecho foi revelado através do site Rata Alada, que faz referência ao vilão Charada, interpretado por Paul Dano no longa. No material, que tem aproximadamente cinco minutos, é possível ver o Batman, vivido por Robert Pattinson, conversando com o seu arquirrival Coringa, interpretado por Barry Keoghan. Na conversa, o Homem-Morcego tenta conseguir ajuda do vilão. Na cena é possível ver detalhes do visual do Coringa, que aparece em uma versão mais sombria do que as vistas recentemente. Apesar de a cena não estar no filme, o vilão aparece conversando com o Charada ao final do longa. Além de Pattinson e Dano, o elenco do novo filme do Homem-Morcego conta com Zoë Kravitz (Selina Kyle/Mulher-Gato), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Comissário Gordon) e Colin Farrell (Pinguim).

Confira a cena deletada: