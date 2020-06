‘The Batman’ ganha sinal verde para retomar gravações no Reino Unido

Reprodução Novo filme do herói teve produção suspensa em março por causa de pandemia global



O governo britânico divulgou no domingo (31) novas regras a serem adotadas pelos estúdios para que as gravações e trabalhos em set sejam retomados com segurança durante a pandemia de coronavírus.

Elaboradas pelo British Film Institute, as medidas foram validadas pelos órgãos de saúde do Reino Unido. Dessa forma, “The Batman“, que teve suas gravações interrompidas na Escócia no final de março, pode retomar a produção se atender a todas obrigações.

O texto destaca que a decisão de retornar aos trabalhos fica a critério de cada estúdio, mas destacou que as produções deverão evitar cenas com multidões; respeitar ao máximo distanciamento entre atores quando possível; reforçar a limpeza e higienização de equipamentos; e verificar diariamente temperatura corporal e possíveis sintomas de Covid-19 na equipe.

O instituto também recomenda que reuniões e demais trabalhos não-essenciais no set sejam feitos de forma remota, incluindo ensaio de cenas. Outra sugestão é que os próprios atores façam seu cabelo e maquiagem, se isso não exigir trabalho profissional específico.

Além de “The Batman”, outras produções que podem retomar as filmagens no Reino Unido são o live-action de “A Pequena Sereia” e “Animais Fantásticos 3”.

Com a paralisação por causa do coronavírus, o filme de Matt Reeves estrelado por Robert Pattinson já foi adiado e, agora, deve chegar aos cinemas em outubro de 2021.