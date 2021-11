‘The Batman’: Fotos mostram novo visual do batmóvel; confira

Réplica do carro do super-herói está em exposição em Adu Dhabi; filme estreia em março de 2022

Reprodução/ Twitter Novo batmóvel estará em longa de Matt Reeves, que estreia em março de 2022



Os fãs de Batman tiveram uma grata surpresa nesta sexta-feira, 12, nas redes sociais. Um fã do super-herói fotografou o batmóvel do longa ‘The Batman’, com Robert Pattinson, que estreia no dia 4 de março de 2022. O carro tinha aparecido de relance no trailer do filme, mas uma réplica em exposição no hotel The Warner Bros, em Abu Dhabi, mostra todos os detalhes do automóvel. O filme de Matt Reeves é um dos mais esperados da DC para o próximo ano. O elenco conta com Pattinson como o homem-morcego, Zöe Kravitz como Mulher-Gato, Jeffrey Wright interpretando o Comissário Gordon, Paul Dano como o Charada, Andy Serkis como Alfred e Colin Farrell interpretando o Pinguim.

Confira as fotos abaixo e o trailer: