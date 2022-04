‘The Batman’ já tem data para estrear no serviço de streaming HBO Max

O novo filme de Bruce Wayne, dirigido por Matt Reeves, foi lançado no Brasil no início de março

Reprodução/YouTube Robert Pattinson é o ator principal de 'The Batman'



Mais recente lançamento da Warner Brothers, ‘The Batman‘ entrará no catálogo da HBO Max no próximo dia 23 de abril, enquanto a partir do dia 18 de abril já estará no streaming da Warner. O filme de super-herói dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson e Zöe Kravitz foi lançado no Brasil em 3 de março e arrecadou no mundo todo cerca de 735 milhões de dólares (R$ 3.451 milhões, na cotação atual). Para os fãs do morcego, a HBO Max anunciou também uma série spin-off de ‘The Penguin’, que aparece no filme de Reeves interpretado por Colin Farrell. Uma continuação de ‘The Batman’ ainda não foi oficializada pelo estúdio, mas é uma esperança com a série do vilão e o fim aberto do longa.