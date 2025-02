‘The Boys’ confirma Jared Padalecki e Misha Collin na quinta temporada

Série é um dos grandes acertos do Prime Video e uma das primeiras adaptações que o streaming trouxe para os assinantes

Jack Rowand/CW Network Jensen Ackles (esq), Jared Padalecki (centro) e Misha Collins em cena de Supernatural; os dois últimos se juntam ao primeiro em "The Boys"



Com um roteiro afiado, muito sangue e críticas políticas e sociais, o elenco da quinta temporada de “The Boys” acaba de ganhar um reforço que fez os fãs de “Supernatural” celebrarem. Nas redes sociais, Jared Padalecki e Misha Collin foram confirmados. A chegada de Padalecki marca o encontro do ator com sua dupla de “Supernatural”, Jensen Ackles, que interpreta Soldier Boy na série do Prime Video.

Eric Kripke, que é criador e showrunner de “The Boys”, também assinou “Supernatural”, uma das séries mais amadas pelos fãs até hoje.

Veja o vídeo confirmando Padalecki e Collin