‘The Boys’: Segunda temporada estreia em setembro no Prime Video

A série “The Boys” estreia a sua segunda temporada no dia 4 de setembro, no Amazon Prime Video. A revelação foi feita pelo próprio elenco durante um bate-papo online na última sexta-feira (26).

Na data anunciada, chegarão à plataforma streaming três episódios inéditos. Depois da estreia, os próximos cinco episódios chegarão semanalmente ao Prime Video.

A série é baseada na HQ de Garth Ennis e, em seu segundo ano, Butcher e seus aliados precisam criar novas estratégias para enfrentar os vilões que se passam por heróis da cidade. A série foi criada por Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke.

We've heard your fuckin' whining and moaning about "when is Season 2" so here you go. See you on September 4th, mates. #TheBoysAreBack pic.twitter.com/Q6aS2NvKKk

— The Boys (@TheBoysTV) June 26, 2020