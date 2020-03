HBO anuncia série baseada no jogo ‘The Last of Us’

Reprodução Adaptação de jogo pós-apocalíptico será dirigido por criador de 'Chernobyl'



“The Last of Us“, jogo lançado pela Sony em 2013, vai ganhar uma série pela HBO. O canal anunciou a produção oficialmente nesta quinta-feira (5).

A direção será de Craig Mazin, criador da minissérie “Chernobyl“, que foi sucesso de crítica e público no ano passado.

O diretor criativo do jogo, Neil Druckmann, também está no projeto. Ambos nomes serão produtores executivos da série, que terá ainda a coprodução da Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

Ambientado num futuro pós-apocalíptico, “The Last of Us” foca na relação entre o contrabandista Joel e Ellie, que pode ser a responsável pela cura da doença que assolou o mundo.

A continuação do jogo, “The Last of Us II”, chega no dia 29 de maio às lojas virtuais. A série, no entanto, ainda não tem previsão de lançamento.