‘The Third Day’: Jude Law está preso em ilha na nova minissérie da HBO; veja o teaser

Reprodução/YouTube Minissérie estreia em maio na HBO americana



Jude Law será o protagonista de “The Third Day”, nova minissérie produzida pela HBO. A emissora americana lançou o primeiro teaser da produção no último domingo (8).

No vídeo, vemos que Law será um homem em busca de descanso numa ilha remota. Ao chegar lá, ele se envolve com os moradores e encontra a felicidade momentânea. Mas ao tentar sair do local, vê que não há como sair da ilha pois a estrada foi inundada.

Naomie Harris, Emily Watson, Katherine Waterston e Freya Allan completam o elenco. “The Third Day” estreia dia 11 de maio nos Estados Unidos e até o momento não ganhou data de estreia para o Brasil.

Assista ao teaser abaixo: