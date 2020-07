Polícia vai a zoológico de ‘Tiger King’ investigar restos humanos em lago

Equipe que gravava série no local chamou autoridades após cães farejam algo suspeito em poço dos jacarés

Reprodução Joe King segue preso por diversas denúncias relacionadas à sua administração no zoológico de felinos



A polícia foi até o zoológico que aparece na minissérie “Tiger King” após receber uma denúncia de possíveis restos humanos terem sido encontrados no lago em que são criados jacarés. Durante a gravação da série “Ghost Adventures”, na quinta-feira (9), o apresentador Zak Bagans desconfiou do local após cães farejadores se agitarem no poço dos répteis e chamou as autoridades.

O zoológico atualmente pertence a a Jeff Lowe, ex-parceiro de Joe Exotic. Segundo o TMZ, a polícia foi até a propriedade averiguar o caso. Ainda de acordo com o tabloide, fontes próximas a Exotic teriam afirmado que cinzas de pelo menos quatro pessoas tinham sido espalhadas no local a pedido delas próprias. A informação, no entanto, não foi confirmada.

Na sexta-feira (1o), a polícia informou que, após análise, os restos mortais encontrados não pertencem a seres humanos, mas há “um pequeno animal” e as investigações foram encerradas., segundo o NY Post.

“Tiger King” foi um dos maiores sucessos da Netflix neste ano. A série documental narra a acensão e decadência de Exotic, hoje com 57 anos e preso desde 2019 acusado de falsificação de documentos. Criador de tigres, o empresário também responde na Justiça pela morte de cinco filhotes da espécie, além de planejar o assassinato de Carole Baskin, fundadora de outro santuário de felinos nos Estados Unidos.