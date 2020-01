Timothée Chalamet negocia para ser Bob Dylan nas telonas

Reprodução Timothée Chalamet deve ser Bob Dylan no cinema



Timothée Chalamet está negociando para interpretar Bob Dylan em nova cinebiográfica, que mostrará o começo da carreira do músico. James Mangold deve ser o diretor do longa, que tem o nome provisório “Going Eletric”.

De acordo com o Deadline, Chamelet é o favorito para o papel, que focará no período em que Dylan despontou como destaque absoluto da música folk, além de sua decisão controversa de adotar a guitarra elétrica em suas performances a partir de 1965.

O ator já está, segundo a publicação, aprendendo a tocar guitarra, a fim de se familiarizar com o instrumento.

Ainda sem data para estreia, o filme foi aprovado pelo próprio Bob Dylan. O astro já foi representado no cinema em outras oportunidades, como em 2007, no drama musical “I’m Not There”, em que nomes como Christian Bale, Cate Blanchett e Heath Ledger o interpretaram.