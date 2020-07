Tina Fey estrela especial de ’30 Rock’; assista ao trailer

Especial da série será exibido na TV americana nesta quinta-feira (16)

Reprodução/YouTube Tina Fey estrela o especial de '30 Rock'



A NBC divulgou nesta sexta-feira (10) o trailer do especial de reunião de “30 Rock“. A série volta para um episódio inédito de uma hora. Esta será a primeira reunião do elenco desde o fim do programa, que saiu do ar 2013. No trailer, aparecem os protagonistas Tina Fey e Alec Baldwin, além de Tracy Morgan, Jane Krakowski e Jack McBrayer. O vídeo começa com Liz Lemon (Fey) confrontando um homem na rua por não usar máscara.

Assista abaixo ao vídeo, em inglês:

Ambientada na própria NBC, “30 Rock” mostra o dia a dia na produção de uma série de comédia, a fictícia “TGS with Tracy Jordan”. Liz Lemon é a supervisora do elenco, enquanto Jack Donaghy (Baldwin) é um dos executivos da emissora. A série foi um sucesso na TV americana e ficou no ar de 2006 a 2013, com sete temporadas.

A volta de “30 Rock” é uma promoção do novo serviço de streaming da NBC, o Peacock. Tanto que o episódio especial vai ao ar na TV americana na quinta-feira (16) e depois ficará disponível na plataforma. O serviço ainda não está disponível no Brasil e, por isso, não há previsão de quando o especial será exibido aqui.