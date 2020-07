Tom Hanks descreve experiência com Covid-19: ‘Dores terríveis e cansaço’

Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, tiveram Covid-19 em março

Divulgação Tom Hanks em cena do novo filme 'Greyhound'



O ator Tom Hanks falou sobre a experiência com a Covid-19 e descreveu o que sentia quando teve a doença. “Dores terríveis, cansaço o tempo todo e não conseguia me concentrar em nada por mais de 12 minutos”, disse, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Hanks e a mulher, Rita Wilson, contraíram a doença causada pelo novo coronavírus em março, quando a pandemia ainda estava chegando ao Brasil. Eles estavam gravando o filme “Elvis” na Austrália, mas as autoridades disseram que os artistas já tinham o vírus quando chegaram ao país.

Segundo o ator, ele e Wilson tiveram reações diferentes à doença. “Nosso desconforto com o vírus passou em duas semanas e tivemos reações diferentes, o que foi estranho. Minha esposa não conseguia sentir cheiros e sabores, teve muita náusea e febre muito mais alta que eu”, explicou.

Depois de vencer a doença, o artista fez um apelo para que as pessoas se cuidem. “Eu não entendo como alguém pode bater os pés e dizer: ‘Eu não preciso fazer a minha parte'”, lamentou. Ele ainda criticou a condução da crise pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Cresci vendo nossos líderes transmitirem calma e liderança, mas não acho que isso está acontecendo agora”, disse.

Tom Hanks está lançando o filme “Greyhound”, um épico sobre a Segunda Guerra Mundial em que ele interpreta um capitão americano que precisa atravessar o Atlântico com um destróier. O longa será lançado diretamente na plataforma de streaming AppleTV+ por causa da pandemia.