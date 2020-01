Drake confirma nova temporada de ‘Top Boy’ para este ano

James Gillham / Netflix Drake é produtor de 'Top Boy', série da Netflix



Drake confirmou que a série “Top Boy”, da Netflix, vai ganhar a segunda temporada neste ano.

Em um post no Instagram, o cantor respondeu a um comentário perguntando se a série teria uma nova temporada. “Claro”, disse. O rapper trabalha na equipe criativa da produção.

Lançada originalmente em 2011, “Top Boy” teve duas temporadas e foi cancelada em 2013. Publicamente elogiada por Drake, a série foi retomada no ano passado pelo músico e pela Netflix, com parte do elenco original de volta.

A história se passa em um subúrbio de Londres e gira em torno de jovens que tentam sobreviver em um ambiente dominado pela violência. As duas primeiras temporadas foram produzidas pelo canal britânico Channel 4, mas as três estão disponíveis no serviço de streaming.