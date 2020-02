‘Amazing Stories’: Série antológica de Steven Spielberg ganha 1º trailer

Reprodução/YouTube Victoria Pedretti, de 'You', está na nova produção da Apple TV+



A Apple TV+ divulgou na segunda-feira (17) o primeiro trailer de “Amazing Stories”, reboot da série antológica criada por Steven Spielberg nos anos 80.

A produção apresentará uma história diferente em cada episódio e conta com grandes nomes no elenco: Victoria Pedretti (“You“), Josh Holloway (“Lost”), Dylan O’Brien (“Teen Wolf”) e Robert Forster, ator de “Breaking Bad” que morreu em outubro do ano passado, serão alguns dos protagonistas.

A produção recriará a série “Histórias Maravilhosas”, exibida originalmente entre 1985 e 1987. Adam Horowitz e Edward Kitsis, dupla que trabalhou em “Once Upon a Time” e “Lost”, serão os showrunnners do reboot, que terá Spielberg como produtor executivo.

Já renovada para a segunda temporada, “Amazing Stories” estreia dia 6 de março na plataforma streaming da Apple.

Assista ao trailer: