Elle está entre namoro à distância e novo affair no trailer de ‘A Barraca do Beijo 2’

Sequência da comédia romântica estrelada por Joey King estreia em 24 de julho na Netflix

Reprodução/YouTube O amor entre Elle e Noah não será mais o mesmo agora que ele foi para a faculdade em outra cidade



A sequência da comédia romântica “A Barraca do Beijo” ganhou o seu primeiro trailer na segunda-feira (6) e indica que Elle estará com o coração dividido.

No vídeo, ficamos sabendo que Noah se mudou de cidade por causa da faculdade, enquanto Elle inicia o seu último ano da escola. Enquanto ela tenta equilibrar o relacionamento à distância com inscrições para universidades, a chegada de um novo aluno pode mudar tudo em sua vida.

Com roteiro e direção de Vince Marcello, “A Barraca do Beijo 2” tem os retornos de Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney e Beth Reekles no elenco. Entre os novatos, estão Maisie Richardson-Sellers e Taylor Zakhar.

O filme estreia no dia 24 de julho na Netflix.

Confira o trailer: