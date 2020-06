‘A Caminho da Lua’: Diretor de ‘A Pequena Sereia’ estreia 1ª animação fora da Disney

Reprodução/YouTube Nova animação da Netflix foi comandada por ex-diretor de clássicos da Disney



A Netflix divulgou nesta terça-feira (23) o primeiro trailer de sua próxima animação, “A Caminho da Lua”. O diretor Glen Keane comentou o trabalho de sua mais nova produção após deixar a Disney, onde foi responsável por “A Pequena Sereia” e “A Bela e A Fera”.

Na história, Fei Fei, uma jovem de origem chinesa, deseja conhecer a lendária deusa da Lua. Para tanto, ela se empenha em construir um foguete e alcançar a Lua. O musical narra a aventura da garota pelo satélite natural da Terra, que está repleto de criaturas escondidas.

Para trazer o cenário de uma típica família chinesa, o filme buscou inspiração em arquiteturas e elementos visuais em uma turnê pela região de Wuzhen and Nanxun, na China, conta Keane.

“Visitamos esta maravilhosa cidadezinha de água que tornou-se a cidade de Fei Fei. E foi incrível. As pessoas nos convidavam para suas casas e nós tivemos que jantar com uma família chinesa. Eu nunca soube como era realmente na China, e as pessoas eram tão calorosas e amigáveis.”

O diretor também relembrou dos sucessos Disney. “Nós todos enfrentamos probabilidades impossíveis em nossa vida, nada pode parar um personagem que vê seu objetivo, de alguma forma, de Ariel viver fora do mar, é o mesmo tipo de faísca que existe em Fei Fei. Para uma menina de 12 anos, construir um foguete para a lua é loucura. Isto é impossível. Como isso vai acontecer? Nada vai impedi-la.”

Veja o trailer:

*Com Estadão Conteúdo