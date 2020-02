‘Candyman’: Sangue e terror estão no 1º trailer do remake produzido por Jordan Peele

Reprodução/YouTube Produtor também assina roteiro de remake do terror de 1992



O primeiro trailer de “Candyman”, remake do terror “O Mistério de Candyman”, de 1992, foi divulgado nesta quinta-feira (27).

Ao som de “Say My Name”, as vítimas invocam uma perigosa lenda urbana em frente aos espelhos. O filme tem produção de Jordan Peele (“Nós”), que também assina o roteiro junto com Win Rosenfeld (“Infiltrado na Klan”).

A trama será ambientada na mesma vizinhança do filme original, que agora é uma região urbanizada de Chicago. Nia DaCosta (“Little Woods”) é a responsável pela direção.

A história acompanha a misteriosa entidade que aparece após alguém repetir por cinco vezes diante de um espelho. Ni elenco, estão Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo.

“Candyman” chega aos cinemas no dia 12 de junho.

Assista ao trailer: