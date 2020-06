Katherine Langford é escolhida por Excalibur em nova série da Netflix; veja o trailer

Divulgação/Netflix Atriz ficou conhecida por "13 Reasons Why" e estrela mais uma série na plataforma streaming



“Cursed – A Lenda do Lago“, a nova série da Netflix, ganhou o seu primeiro trailer nesta quinta-feira (18). Na prévia, Katherine Langford vive Nimue e assume o lugar de Rei Arthur ao ser escolhida pela espada mítica Excalibur.

A sinopse apresenta Nimue (Langford) como uma jovem com um dom misterioso destinada a se tornar a poderosa Dama do Lago. Após a morte da mãe, ela encontra um parceiro inesperado no mercenário Arthur (Devon Terre).

Juntos, eles saem em missão para entregar uma espada ancestral a um mago chamado Merlin (Gustaf Skarsgård, o Floki de “Vikings”).

A produção será baseada no best-seller do quadrinista Frank Miller escrito pelo roteirista Thom Wheeler (“Gato de Botas”). “Cursed” estreia dia 17 de julho na Netflix.

Confira o trailer: