Trailer de Backrooms é lançado: A24 transforma fenômeno da internet em terror de cinema

Conceito de Backrooms nasceu como uma lenda urbana online, primeiro em forma de creepypasta e depois como série de vídeos no YouTube, criada por Kane Parsons

Reprodução/Youtube/KanePixels Trailer de Backrooms



A espera acabou: a produtora A24 divulgou o primeiro trailer oficial de Backrooms, cine-adaptação do fenômeno viral da internet que já traumatizou internautas com seus corredores infinitos e atmosfera liminar. O filme chega aos cinemas em 29 de maio de 2026 e promete ser uma das experiências de terror mais comentadas do ano.

O conceito de Backrooms nasceu como uma lenda urbana online, primeiro em forma de creepypasta e depois como série de vídeos no YouTube criado por Kane Parsons, e se tornou um dos marcos do terror digital. A adaptação cinematográfica mantém o núcleo perturbador dessa ideia: espaços aparentemente mundanos que escondem labirintos sem fim e uma lógica própria de pesadelo.

O teaser é propositalmente enigmático e inquietante. Ele se concentra em imagens de quartos vazios e corredores intermináveis, acompanhados por uma narração que sugere algo maior e mais aterrorizante do que simples espaços desconectados da realidade. Há uma sensação constante de “você não deveria estar aqui”, e o elenco, liderado por Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, parece encarar um mistério que vai muito além do que se vê à primeira vista.

O trailer estabelece o clima sem recorrer a jump scares óbvios: é a atmosfera opressiva e a sensação de desorientação contínua que domina, deixando o espectador com uma sensação quase física de inquietação.

Além de Ejiofor (Doutor Estranho) e Reinsve (O Pior Pessoa do Mundo), o filme conta com nomes como Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell e Avan Jogia no elenco. A direção é de Kane Parsons, que faz sua estreia em longa-metragem dirigindo a própria criação que o tornou viral.

A produção tem grandes nomes do cinema de gênero envolvidos, incluindo James Wan (Invocação do Mal) e a parceria entre A24, Atomic Monster, 21 Laps Entertainment e Chernin Entertainment nos bastidores.

A sinopse oficial descreve uma trama que vai além do simples horror de corredores vazios: quando o paciente de uma terapeuta desaparece em uma dimensão além da realidade, ela se vê forçada a atravessar esse outro mundo em busca de respostas e de resgate. A ideia é misturar terror psicológico, ficção científica e suspense sobrenatural, com uma abordagem que vai além do found footage original da internet.

A escolha de explorar uma narrativa mais estruturada, com personagens e arcos dramáticos claros, é uma aposta da A24 para tornar o filme acessível tanto para fãs do conceito quanto para o público geral.

Com sua estética única de horror liminar, espaços que parecem familiares, mas, desorientadores, Backrooms não é apenas mais um filme de sustos. É uma interpretação cinematográfica de um dos mitos modernos da internet, que explora o medo do familiar tornado estranho. A estética minimalista dos corredores vazios e a promessa de uma narrativa enigmática colocam o filme entre as apostas mais interessantes de terror em 2026.

Estreia nacional deve acontecer próxima ao lançamento nos EUA, e a expectativa é que Backrooms reinvente o modo como histórias virais da web podem ser adaptadas para o cinema com profundidade e estilo.