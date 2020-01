Alison Brie sonha com o futuro no trailer de ‘Entre Realidades’; veja

Reprodução/YouTube Filme chega em fevereiro ao catálogo da Netflix



A Netflix divulgou o trailer de “Entre Realidades”, filme de suspense estrelado por Alison Brie.

Na trama, Sarah uma jovem antissocial que vê sua vida tomar um rumo inesperado quando seus sonhos passam a colocar em dúvida a sua realidade. Apaixonada por séries policiais e cavalos, Sarah precisa entender o que está acontecendo com ela enquanto lida com a mudança de percepção do tempo.

Debby Ryan, Robin Tunney e Paul Reiser completam o elenco. A produção estreia nesta semana no Festival de Sundance e chega no dia 7 de fevereiro à Netflix.

Assista ao trailer: