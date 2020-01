Larissa Manoela é neta de Erasmo Carlos em trailer de ‘Modo Avião’; confira

Reprodução/YouTube Comédia nacional estreia dia 23 de janeiro na Netflix



Larissa Manoela e Erasmo Carlos estrelam “Modo Avião”, filme da Netflix que ganhou o primeiro trailer nesta quinta-feira (9).

A comédia acompanha a vida da influenciadora digital Ana, viciada em celular e nas redes sociais – tanto que ela sofre um acidente de carro por não desgrudar do smartphone.

Como castigo para aprender a viver sem o aparelho, ela ganha férias forçadas na fazenda do avô Germano (Erasmo Carlos) – totalmente desconectada da internet – e se vê obrigada a ajudá-lo em sua oficina. No entanto, mais do que consertar carros velhos, Ana descobre a chance de se reconectar com a vida real e se conhecer de verdade.

“Modo Avião” estreia no dia 23 de janeiro na Netflix.

Confira o trailer: