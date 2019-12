‘Mulher Na Janela’: Amy Adams e Juliane Moore estrelam suspense eletrizante; veja o trailer

Reprodução/YouTube Filme chega em maio aos cinemas brasileiros



A Fox Film divulgou nesta quinta-feira (19) o primeiro trailer de “Mulher Na Janela”, suspense estrelado por Amy Adams e Juliane Moore.

A personagem de Adams vive isolada em seu apartamento pois sofre de agorafobia, o medo de pessoas e locais públicos. No entanto, uma amizade inesperada com a vizinha da frente se desenrola num mistério eletrizante quando a mulher desaparece. Agora a jovem questiona sua sanidade e tudo o que viveu com a amiga desaparecida.

Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russel e Jennifer Jason Leigh completam o elenco dirigido por Joe Wright (“Anna Karenina”). “Mulher Na Janela” chega em maio aos cinemas brasileiros.

Veja o trailer: