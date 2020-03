Baseado no best-seller, ‘O Segredo: Ouse Sonhar’ ganha 1º trailer; confira

Reprodução/YouTube Filme chega aos cinemas brasileiros em abril



Adaptação do best-seller de sucesso, “O Segredo: Ouse Sonhar” ganhou o seu primeiro trailer nacional nesta terça-feira (3).

O longa é estrelado por Katie Holmes, e apresenta a história de Miranda, uma viúva que luta para criar os três filhos sozinha. Após uma forte tempestade destruir sua casa, ela recebe a ajuda de Bray (Josh Lucas) para a reconstrução.

Durante a obra, ele passa a compartilhar com Miranda sua filosofia de acreditar no poder do universo, na relação causa e efeito, passado e presente. A produção é dirigida por Andy Tennant (“Caçador de Recompensas”), que coescreveu o roteiro com Rick Parks.

O livro de autoajuda “O Segredo”, escrito por Rhonda Byrne, foi lançado em 2006. Mais de 30 milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo, consolidando a obra como uma das mais bem-sucedidas do gênero.

No elenco do filme, também estão Jerry O’Connell, Celia Weston, Sarah Hoffmeister e Aidan Pierce Bernnan. “O Segredo: Ouse Sonhar” chega aos cinemas brasileiros em abril.

Veja o trailer: