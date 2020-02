Chris Rock investiga crimes em trailer do reboot de ‘Jogos Mortais’; assista

Reprodução/YouTube Chris Rock é protagonista e produtor executivo da nova saga inspirada em 'Jogos Mortais'



“Spiral: From the Book of Saw”, novo filme do universo “Jogos Mortais”, ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira (5). O projeto toma forma menos de um ano após ser anunciado por Chris Rock, produtor executivo e protagonista do longa.

O ator será um detetive no rastro de um misterioso e desafiador serial killer. O vídeo mostra o personagem de Rock investigando as primeiras cenas de crime, até que acaba ele próprio como presa do criminoso.

Samuel L. Jackson também está no filme como o pai do detetive que ajuda na investigação. Max Minghella e Marisol Nichols completam o elenco.

Darren Lynn Bousman (“Jogos Mortais 2”) retorna para a direção, que tem roteiro escrito por Pete Goldfinger e Josh Stolberg.

“Spiral” chega aos cinemas americanos em 15 de maio e ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Assista ao trailer: