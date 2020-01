Franquia ‘Transformers’ contrata dois roteiristas para expandir universo

Reprodução Transformers tem mais dois filmes anunciados



A franquia bilionária de “Tranformers” quer expandir o seu universo e, para isso, contratou dois roteiristas para escrever suas versões sobre o futuro dos robôs gigantes.

Segundo o Deadline, James Vanderbilt (roteirista de “Independence Day: O Ressurgimento”) e Joby Harold (“Army of The Dead”) assinaram com a Paramount Pictures para desenvolverem seus respectivos projetos, mas a ideia é que o trabalho de ambos resulte em um único filme.

Vanderbilt estaria se baseando nas animações “Beast Wars” e “Beast Machines”, enquanto Harold trabalha a partir do último filme lançado, “Bumblebee“, de 2018.

Dos seis filmes “Transformers”, cinco foram dirigidos por Michael Bay. No total, a franquia arrecadou US$ 4,8 bilhões mundialmente.

Informações sobre elenco e diretor do novo filme “Transformers” devem surgir nos próximos meses.