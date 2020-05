‘Tuca & Bertie’ terá 2ª temporada no Adult Swim após ser cancelada na Netflix

Reprodução Série foi cancelada no streaming após uma temporada sem audiência satisfatória



A série animada “Tuca & Bertie” foi salva do cancelamento e terá uma segunda temporada pelo Adult Swim. A produção estreou na Netflix, no ano passado, com 10 episódios, mas o streaming não encomendou uma nova temporada.

Criada por Lisa Hanawalt, a série tem nos bastidores os produtores de “BoJack Horseman”: Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright e Steven A. Cohen. A trama acompanha duas amigas pássaras que precisam lidar com a vida de jovens adultas e todas suas dificuldades.

“Tuca e Bertie” deve estrear sua segunda temporada em 2021 com 10 novos episódios. As protagonistas são dubladas por Tiffany Haddish e Ali Wong, que também assinam a produção executiva do show.

O Adult Swim voltou a ser exibido no Brasil recentemente na Warner. O bloco de animações adultas é uma divisão do Carton Netwoork e conhecido por “Rick and Morty”, “Frango Robô” e “Final Space”.