‘Tudo Igual…SQN’: 1ª série brasileira do Disney+ estreia na plataforma; veja o trailer

Produção é inspirada no livro infanto-juvenil ‘Na Porta ao Lado’, da escritora Luly Trigo

Divulgação/ Disney + Série brasileira é adaptação de livro infanto-juvenil



‘Tudo Igual… SQN‘, a primeira série nacional original do Disney+, chegou ao catálogo da plataforma nesta quarta-feira, 25. A produção acompanha a história de Carol, interpretada por Gabriella Saraivah, em um momento de mudanças importantes. Enquanto lida com o casamento de sua mãe (Miá Mello) com o novo namorado e a obrigação de conviver com o filho dele, a jovem começa a namorar pela primeira vez e tem de encarar novas situações com as amigas, que põem à prova a amizade. A personagem enfrenta desafios típicos da adolescência. A série é inspirada no livro infanto-juvenil ‘Na Porta ao Lado’ da escritora Luly Trigo, que trabalhou no roteiro da produção junto com André Rodrigues. Todos os 10 episódios estão disponíveis no Disney+.

Assista ao trailer da série: