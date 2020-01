‘Tudo ou Nada: Seleção Brasileira’: Documentário sobre título da Copa América ganha trailer; veja

Documentário mostra bastidores do título da Seleção Brasileira em 2019; estreia está marcada para 31 de janeiro

Delmiro Junior/Agência O Dia/Estadão Conteúdo Documentário 'Tudo ou Nada: Seleção Brasileira' estreia no dia 31 de janeiro no Amazon Prime Video



O Amazon Prime Video divulgou nesta terça-feira (21) o primeiro trailer do documentário “Tudo ou Nada: Seleção Brasileira”, que conta os bastidores do título da Copa América do ano passado.

O vídeo mostra trechos de entrevistas exclusivas com o lateral-direito Daniel Alves e o técnico Tite, além de imagens de bastidores jamais vistas. Em um comunicado enviado à imprensa, a empresa destaca que esta é “a primeira vez que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abre suas portas – como entidade – e dá acesso exclusivo ao time nacional”.

Veja o trailer abaixo:

“Tudo ou Nada: Seleção Brasileira” estreia no Amazon Prime Video no dia 31 de janeiro.