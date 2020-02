‘The Walking Dead’: Cena de Negan e Alpha foi questionada até por showrunner

Reprodução Episódio da 10ª temporada causou controvérsia entre os fãs



O episódio da 10ª temporada de “The Walking Dead” em que apresentou os personagens Negan e Alpha, a líder dos Sussurradores, em momento íntimo foi questionado até mesmo pela showrunner Angela Kang.

[ATENÇÃO! SPOILERS A PARTIR DAQUI]

O momento de tensão foi quebrado quando Alpha leva Negan para floresta – pensando que seria morto, ele foi surpreendido com um beijo. No entanto, mesmo com o clima ficando mais intenso entre os dois, a líder dos Sussurradores não retirou a máscara de zumbi que sempre usa.

Ao site Entertainment Weekly, Kang admitiu que a cena era perturbadora, mas a intenção era mostrar mais da personalidade de Alpha. “Eu fiquei tipo ‘isso é tão estranho. Não sei se posso transmitir isso.’ Mas acho que isso realmente vai de acordo com quem é Alpha. Ela é uma sobrevivente e o caminho da natureza é o caminho certo”, disse.

A executiva ainda acrescentou que a personagem é uma líder de culto e, apesar de dizer coisas incoerentes, ela acredita no que diz e faz. “Ela é atraída por Negan e sua força. Ele foi muito útil para ela em um momento em que ela se sentiu sitiada. (…) A estranheza deles é algo que realmente gostamos de explorar.”

A 10ª temporada de “The Walking Dead” segue em exibição pelo canal pago FOX no Brasil.