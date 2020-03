Spin-off de ‘The Walking Dead’ ganha novo teaser; estreia será em abril

Divulgação/AMC Produção será o segundo spin-off da série sobre zumbis da AMC



“The Walking Dead: World Beyond” ganhou um novo teaser neste domingo (1º) focado nos protagonistas da trama. O spin-off estreia no dia 13 de abril no Brasil, um dia após a estreia nos Estados Unidos.

Em “World Beyond”, os fãs acompanharão a primeira geração nascida após o apocalipse zumbi mudar as estruturas da sociedade. A expectativa é que personagens da série original apareçam, mas ainda não está claro se isso irá acontecer.

Este será o segundo spin-off de “The Walking Dead”. A série “Fear the Walking Dead“, que também se passa no mesmo universo, foi renovada para a sexta temporada em 2019.

Annet Mahendru, Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston integram o elenco de “World Beyond”.

Veja o teaser: